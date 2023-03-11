Meteorolojiden Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Batı Akdeniz'de başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Yağışların Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Isparta'nın Sütçüler, Burdur'un Bucak ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde 1300 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Antalya-Konya kara yolundaki geçitlerde buzlanma, don ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar ile sel, su bakını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.