Meteorolojiden 3 İl İçin Kuvvetli Yağış ve Su Baskını Uyarısı - Haberler

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Meteorolojiden 3 İl İçin Kuvvetli Yağış ve Su Baskını Uyarısı

Meteorolojiden 3 İl İçin Kuvvetli Yağış ve Su Baskını Uyarısı

Meteoroloji; Ankara, Afyonkarahisar ve Eskişehir için, yarın meydana gelmesi beklenen sağanak yağış sonrası ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yaptı.

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Meteoroloji; Ankara, Afyonkarahisar ve Eskişehir için, yarın meydana gelmesi beklenen sağanak yağış sonrası ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde yarın meydana gelmesi beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış için uyarıda bulundu. Genel Müdürlükten konuyla ilgili bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yarın (06.08.2022 Cumartesi) öğle saatlerinden sonra; Eskişehir çevreleri, Ankara il merkezi ile kuzey ve batı kesimleri, Afyonkarahisar'ın kuzey ve batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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ANKA / Güncel

su baskını Eskişehir Karahisar Ankara Güncel Haberler

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