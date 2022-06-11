Meteoroloji uyarmıştı... Sağanak yağış etkisini göstermeye başladı - Haberler

Meteoroloji uyarmıştı... Sağanak yağış etkisini göstermeye başladı Meteoroloji uyarmıştı. Meteoroloji uyarmıştı... Sağanak yağış etkisini göstermeye başladı SAKARYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında gece saatlerinde Sakarya'da başlayan yağmur, sabah saatlerinde de etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce aralarında Sakarya'nın da bulunduğu birçok il sağanak yağışlara karşı uyarılmıştı. Gece saatlerinde Sakarya'da etkisini göstermeye başlayan yağış devam ediyor. Yağışın önümüzdeki günlerde de etkisini göstermesi beklendiği şehirde, hava sıcaklığının 21 dereceye geriledi. Meteoroloji; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. . İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Güncel Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sakarya Güncel Haberler

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