Meteoroloji uyarmıştı... Sağanak yağış etkisini göstermeye başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meteoroloji uyarmıştı... Sağanak yağış etkisini göstermeye başladı

İhlas Haber Ajansı - Burak Can Tokyürek - Güncel
 - Güncelleme:

Meteoroloji uyarmıştı.

Meteoroloji uyarmıştı... Sağanak yağış etkisini göstermeye başladı

SAKARYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında gece saatlerinde Sakarya'da başlayan yağmur, sabah saatlerinde de etkisini gösteriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce aralarında Sakarya'nın da bulunduğu birçok il sağanak yağışlara karşı uyarılmıştı. Gece saatlerinde Sakarya'da etkisini göstermeye başlayan yağış devam ediyor. Yağışın önümüzdeki günlerde de etkisini göstermesi beklendiği şehirde, hava sıcaklığının 21 dereceye geriledi. Meteoroloji; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sakarya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title