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Meteoroloji Uyarıyor: Güneydoğu Anadolu ve Hatay'da Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Hatay çevrelerinde rüzgarın kuvvetli esmesi beklendiğini ve olumsuz koşullara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. Hava sıcaklığı ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

(ANKARA) - Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Hatay çevrelerinde rüzgarın kuvvetli esmesi beklendiğini, yaşanabilecek olumsuz koşullara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak mevsim normalleri civarında seyredecek.

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye, K. Maraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Amasya'nın kuzeyi, Artvin, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa'da 40 dereceye kadar yükselecek.

Hava sıcaklığı Ankara'da en yüksek 34, en düşük 19; İstanbul'da en yüksek 31, en düşük 24; İzmir'de en yüksek 36, en düşük 24 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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