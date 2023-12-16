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Meteoroloji uyarısıyla Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

16 Aralık 2023 23:16 Güncelleme: 23:18 Abone Ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinde kar yağışı etkili olurken Karayolları ile İl Özel İdare ekipleri, yolların kapanması için küreme çalışmalarına devam ediyor. Hava sıcaklığı 1 derece ölçülen yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.