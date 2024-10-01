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Meteoroloji Uyardı: Türkiye'nin Çeşitli Bölgelerinde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin bazı bölgelerinde bugün yerel kuvvetli ve çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Kuzeydoğu Marmara, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla karşılaşacak. Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Batı ve Doğu Karadeniz, Amasya, Tokat, Çorum, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Sakarya ve Kocaeli yerel kuvvetli, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Düzce, Karabük ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Ankara, Bitlis, Muş, Bingöl, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Meteoroloji, rüzgarın; Marmara'nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğini bildirdi. Öte yandan Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

MGM, kuvvetli rüzgarın ve kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 14, en düşük 9; İstanbul'da en yüksek 20, en düşük 15; İzmir'de en yüksek 24, en düşük 15 derece olacak.

Meteoroloji Uyardı: Türkiye'nin Çeşitli Bölgelerinde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor
Kaynak: ANKA / Güncel

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