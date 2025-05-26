Meteoroloji Uyardı: Toz Taşınımı ve Kuvvetli Yağışlar Bekleniyor

Meteoroloji Uyardı: Toz Taşınımı ve Kuvvetli Yağışlar Bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen toz taşınımı ve kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da sağanak yağışlar bekleniyor.

(ANKARA) - Meteoroloji, yurt genelinde beklenen toz taşınımının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MGM, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğini kaydetti. Öte yandan, rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

MGM, kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 29, en düşük 18; İstanbul'da en yüksek 20, en düşük 17; İzmir'de en yüksek 23, en düşük 18 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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