Meteoroloji uyardı: Diyarbakır'da sağanak etkili olmaya başladı

Meteoroloji dün uyardı: Diyarbakır'da sağanak etkili olmaya başladı

DİYARBAKIR - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Diyarbakır'da sabah saatlerinde yağış etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır başta olmak üzere Siirt, Mardin, Şırnak ve Batman için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Beklenen yağış Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.

Vatandaşlar uyarıları dikkate alarak tedbirli bir şekilde dışarı çıkarken, trafikte yoğunluk nedeniyle aksamalar oluştu.