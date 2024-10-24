Meteoroloji Uyardı: Bugün Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre, bugün İstanbul, Sinop, Artvin, Kastamonu, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir'de sağanak yağış; Trabzon, Rize ve Artvin'de ise yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, İstanbul, Sinop ve Artvin çevreleri, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri, Çanakkale'nin doğusu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar; Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülecek. Rüzgar; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek.

MGM, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 19, en düşük 6; İstanbul'da en yüksek 19, en düşük 12; İzmir'de en yüksek 25, en düşük 14 derece olacak.