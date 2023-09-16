Meteoroloji Tahminlerine Göre Türkiye'de Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyden esecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Ağrı'nın doğu, Van'ın kuzeydoğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35 - İSTANBUL