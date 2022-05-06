Meteoroloji sel baskını için uyardı: Diyarbakır' da sağanak etkili oldu - Haberler

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Meteoroloji sel baskını için uyardı: Diyarbakır' da sağanak etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Rıdvan Kılıç - Güncel
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Meteoroloji sel baskını için uyardı: Diyarbakır' da sağanak etkili olduDİYARBAKIR Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü'nün Diyarbakır için yaptığı sel uyarısının ardından kentte sağanak etkili oldu.

DİYARBAKIR (İHA) - Meteoroloji sel baskını için uyardı: Diyarbakır' da sağanak etkili oldu

DİYARBAKIR Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü'nün Diyarbakır için yaptığı sel uyarısının ardından kentte sağanak etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü'nden bildirilen açıklamada, yapılan son radar verileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre, 6 Mayıs 2022 Cuma günü 3 saatlik periyotta, Diyarbakır'ın Çermik, Ergani, Eğil, Sur, Dicle, Yenişehir, Kayapınar, Hani ilçelerinde sağanak ve gök görülüsü beklendiği belirtildi. Açıklamada, sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır ifadelerine yer verdi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, Diyarbakır, Sel, Güncel, Haberler

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