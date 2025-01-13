Meteoroloji'nin Son Değerlendirmesi: Yoğun Yağış ve Don Tehlikesi

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Kırşehir, Yozgat, Mersin, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yağış, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı, Tekirdağ, Uşak, Eskişehir, Düzce ve Bolu ve Antalya'da ise yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırşehir, Yozgat, Mersin, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Uşak, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MGM, kuvvetli yağış ile buzlanma ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 12, en düşük 4; İstanbul'da en yüksek 7, en düşük 5; İzmir'de en yüksek 17, en düşük 12 derece olacak.