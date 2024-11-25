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Meteoroloji Kuvvetli Yağış ve Kar Yağışı Uyarısında Bulundu

Meteoroloji Kuvvetli Yağış ve Kar Yağışı Uyarısında Bulundu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış, yoğun kar yağışı ve rüzgar beklediklerini açıkladı. Vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Kütahya, Siirt, Sinop, Giresun, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış; Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak'ta kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı; Samsun ve Ordu'da ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın ise Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, zamanla Samsun ve Ordu çevrelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 1, en düşük -4; İstanbul'da en yüksek 9, en düşük 4; İzmir'de en yüksek 13, en düşük 3 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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