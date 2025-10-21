Haberler

Meteoroloji Kavşağı'nda Sona Yaklaşıldı

Meteoroloji Kavşağı'nda Sona Yaklaşıldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Meteoroloji Kavşağı'ndaki yapım çalışmalarında sona gelindiğini belirtti. Projenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapım çalışmalarında sona gelinen Meteoroloji Kavşağı'ndaki incelemede bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinden Talas-Organize, Erciyes-şehir merkezi bağlantısını ışıksız bir şekilde doğrudan sağlayacak proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kısa zamanda büyük bir projeyi bitirmenin kolay olmadığını kaydetti.

Projenin şehre büyük katkı vereceğini anlatan Büyükkılıç, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışını yapmayı planladığımız Meteoroloji bölgesindeki katlı kavşağımızda incelemelerde bulunduk. Açıkçası buranın açılışını yapmak için sabırsızlanıyor ve 29 Ekim'i iple çekiyoruz desek yanlış olmaz. Şehrimize vereceği katkıyı da düşünürsek heyecanlanmamak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, proje çalışmalarını yürüten ekibe de kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA


