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Meteoroloji Hava Durumunu Açıkladı: Yağışlı Hava ve Sıcaklık Artışı Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları batı bölgelerden başlayarak artacak. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının batı bölgelerden başlayarak artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı hava tahmin raporuna göre, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Giresun, Trabzon, Antalya'nın doğu ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevreleri ve Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Öte yandan, Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Karabük ve Sinop illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, batı bölgelerden başlamak üzere artması bekleniyor.

MGM, kuvvetli kar yağışı ve zirai don tehlikesinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 8, en düşük -3; İstanbul'da en yüksek 13, en düşük 2; İzmir'de en yüksek 18, en düşük 6 derece olacak.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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