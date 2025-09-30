Meteoroloji Haftalık Hava Durumunu Açıkladı

(ANKARA) - Türkiye genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hafta başında etkili olan yağışlı hava dalgasının yurdun büyük bölümünde yerini parçalı bulutlu ve güneşli günlere bırakacağını duyurdu.

MGM'nin haftalık hava durum tahmin raporuna göre, bugün Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması, Güneydoğu Anadolu'da ise güneşli hava bekleniyor.

Sıcaklıkların yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise yerel kuvvetli yağış öngörülüyor.

Gelecek günlere ilişkin meteorolojik tahmin

Özellikle Karadeniz kıyılarında ve Trakya'da yağışların yarın etkisini sürdürmesi, iç ve güney bölgelerde ise havanın açık ve güneşli; Ege ve İç Anadolu'nun büyük bölümünde ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Trakya, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde havanın 2 Ekim Perşembe yağışlı, diğer bölgelerde ise güneşli olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz'de cuma günü gök gürültülü sağanak beklenirken, Orta ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu'da güneşli ve sıcak hava etkisini gösterecek.

Hafta sonu yağışların yeniden kuzey ve batı kesimlere yayılacağı; Marmara, Ege'nin kuzeyi ve Karadeniz genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar olacağı, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise güneşli havanın etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.