Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor. Bazı illerde ise sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir çevreleri, Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 32

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28 - İSTANBUL