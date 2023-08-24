Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu olacağı, bazı bölgelerde yerel sağanak yağışların görüleceği belirtiliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 35

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 - İSTANBUL