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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneli için sağanak uyarısında bulundu. Ülke genelinde parçalı bulutlu hava beklenirken, bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneli için sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevki, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Orta Karadeniz, Kastamonu, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerin üzerinde seyredeceği bekleniyor.

Rüzgarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA / Güncel

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