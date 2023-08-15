Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinde parçalı bulutlu hava beklenirken, İstanbul Avrupa yakası, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu kısa süreli sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar genellikle kuzeydoğu yönlerden esecek, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette olacak. Bazı illerde ise en yüksek sıcaklıklar şu şekilde olacak: Ankara 40, İstanbul 30, İzmir 32, Adana 38, Antalya 34, Samsun 30, Trabzon 28, Erzurum 33 ve Diyarbakır 44.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul Avrupa yakasının kıyıları, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeydoğu, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 40

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakası kıyıları kısa süreli sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 44 - İSTANBUL