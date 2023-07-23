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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Güney Ege ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege ile Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşamdan sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) ise yarın sabahtan itibaren kuzeyden esecek fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege ile Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşamdan sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) ise yarın sabahtan itibaren kuzeyden esecek fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Güney Ege Fırtına Akdeniz Güncel Haberler

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