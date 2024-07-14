Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 5 Günlük Hava Tahmini

HABER: ZEYNEP BOZUKLU / HABER: DURSUN ALKAYA

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, 5 günlük periyotta yurt genelinde nasıl bir havanın hakim olacağını ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Tekin, "Yeni haftada geçtiğimiz haftaya nazaran daha dar alanlarda yağışları göreceğiz ve genellikle ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde etkili olacak" dedi.

MGM Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde görülen sağanak ve yer yer kuvvetli yağışların azalacağını belirtti. Tekin, ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini kaydederek, şunları söyledi:

"Pazartesi gününe bakıldığında Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Akdeniz'de yağışları göreceğiz. Pazartesi günü özellikle ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde yağışlar kuvvetli olacak. Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Artvin çevrelerinde pazartesi günü akşam saat kadar yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültüsü sağanak yağışı göreceğiz. Kuvvetli yağışına sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istemekteyiz.

Yine pazartesi gününe bakıldığında Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarıyla Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden rüzgar kuvvetleşecek. Yine pazartesi günü Doğu Anadolu'nun güneybatısıyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı mevcut. Toz taşınımının sebep olabileceği hava kalitesine düşme, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı. Salı gününe bakıldığında ise Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışları göreceğiz. Bunun yanında ise Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde de yağışları görmek mümkün olacak. Marmara'nın güney ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgar kuvvetli esecek. Kuzeyli yönlerden dikkatli olunmalı. Çarşamba günü ise ülkemizin kuzey kesimlerinde perşembe, cuma günü ise ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde yağışları göreceğiz.

"Deniz suyu sıcaklığı Ege'de 26-28, Akdeniz'de ise 31-32 derecelere çıkacak"

Önümüzdeki üç gün boyunca Ege ve Akdeniz kıyılarında havanın az bulutlu açık olacağını söyleyebiliriz. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar biraz sert esecek. Bunun yanında ise deniz suyu sıcaklığı Ege'de 26-28 Akdeniz'de ise yer yer 31-32 derecelere çıkacak.

"Üç büyük kentte üç gün boyunca yağış beklemiyoruz"

Üç büyük kentte önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklemiyoruz. Az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Başkent ve İstanbul'da hava sıcaklığı 33-35 derece arasında seyredecek. İzmir'e baktığımızda ise 37-38 derece olacak.

Yeni haftada geçtiğimiz haftaya nazaran daha dar alanlarda yağışları göreceğiz ve genellikle ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde etkili olacak. Yeni haftada hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek."