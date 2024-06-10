Üye Girişi
Haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Hava Sıcaklıkları Artacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde daha da artacağını bildirdi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde daha da artacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor.

Son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak daha da artacağı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece, diğer bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıkların batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde en yüksek sıcaklıkların Ankara'da 34-36, İstanbul'da 32-34, İzmir'de 37-40, Kayseri'de 31-35, Aydın'da 42-45, Balıkesir'de 39-42, Bursa'da 37-39, Sakarya'da 36-39, Antalya'da 37-45, Adana'da 37-42, Bolu'da 32-35, Samsun'da 27-30, Trabzon'da 26-28, Erzurum'da 25-28, Malatya'da 33-36, Diyarbakır'da 36-40 ve Şanlıurfa'da 36-40 derece aralıklarında olacağı tahmin ediliyor.

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: AA / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Durumu Güncel Haberler

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

 Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e 'Sizce seçimi neden kaybettik?' diye sormuş

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş

 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Bakmadan Geçme

Bayram tatilinde İstanbul'da nereye gidilir? Kurban Bayramında İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakasında nereleri gezmeli? Kurban gece kesilir mi? Kurban kesimi en son ne zaman, saat kaça kadar kesilir? BAYRAM HANGİ GÜN? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Arefe Günü ne zaman? KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NE ZAMAN? #9997 2024 ön lisans KPSS ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? Kurban saat kaça kadar kesilir, akşam ezanından sonra kurban kesilir mi? Kurban hangi saatten sonra kesilmez? 11 Haziran 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 11 Haziran burç yorumları nedir? Emekli bayram ikramiye ödemesi yattı mı? 3 bin TL SSK - Bağkur - Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiye ödeme günleri ne zaman? Selçuk Şirin kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Şirin kaç yaşında, nereli? Selçuk Şirin biyografisi! Polonya- Türkiye maçı kaç kaç bitti? Polonya- Türkiye maçını kim kazandı? #9917 Tuvalette köpeği istismar ederken suçüstü yakalandı! Olay nerede oldu? Olay ne? Kurban kesim yerleri (pazarı) sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaça kadar kesilir? Diyanet kurban kesim vaktini açıkladı! Survivor finalinde ilk finalist kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Haziran 2024 SALI YAYIN AKIŞI! #128250 Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 GELİNİM MUTFAKTA 11 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Kurban kesmek yerine sadaka verilir mi? Kurban Bayramında kurban kesemeyen ne yapmalı?
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title