Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Dünya Meteoroloji Örgütü Yürütme Konseyi üyeliğine yeniden seçildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu yıl 19'uncusu düzenlenen Dünya Meteoroloji Kongresinde, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Yürütme Konseyi üyeliğine yeniden seçildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Haziran 2019'da 18'inci Dünya Meteoroloji Kongresi'nde oy birliğiyle WMO Yürütme Konseyi üyeliğine seçilen Bakanlığa bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün İsviçre Cenevre'de 193 üye ülke temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen 19'uncu Dünya Meteoroloji Kongresi'nde, 77 oy alarak yeniden WMO Yürütme Konseyi üyesi oldu.

Genel Müdür Volkan Mutlu Coşkun, 2027'de düzenlenecek 20'nci Dünya Meteoroloji Kongresi'ne kadar WMO Yürütme Konseyi'nde Avrupa Bölgesi'ni temsil edecek. 2023-2027 döneminde WMO Yürütme Konseyi'nin Avrupa Bölgesi, Coşkun ile Almanya, İngiltere, İsviçre, Fransa, Norveç, İtalya, Meteoroloji Genel Müdürleri tarafından temsil edilecek.

"Başarılar takım ruhu ile kazanılır"

Coşkun, yaptığı açıklamada, Yürütme Konseyi'nin, meteoroloji alanındaki uluslararası işbirliği ve koordinasyonunun adeta komuta merkezi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu temsil, hem kurumumuzun ve ülkemizin uluslararası alanda saygınlığını ve görünürlüğünü artıracak hem de WMO'nun karar aşamalarında daha etkin yer almamızı sağlayacak. Diğer yandan meteoroloji alanındaki uluslararası destek ve yardımları giderek artıran Meteoroloji Genel Müdürlüğü için WMO Yürütme Konseyi'nde temsil edilmek, bölgesindeki etkinliğini pekiştirmesi ve liderliğe yükselmesi için de fırsatlar sunacaktır. Başarılar takım ruhu ile kazanılır, bu başarıda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, Bakanlığımız çalışanlarına ve Dışişleri Bakanlığı Enerji ve Çevre Genel Müdürlüğü ile BM Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği ekibine teşekkür ediyorum."

Coşkun, WMO'nun, Birleşmiş Milletler'in iklim, hava durumu ve su konularındaki ihtisas kuruluşu olduğuna değinerek, şu bilgileri verdi:

"Günlük hava tahminlerinden kutuplardaki buzullarda meydana gelen değişikliklere, olağanüstü meteorolojik hadiselere yönelik erken uyarılardan afet risklerinin azaltılmasına, su kaynaklarının planlanması ve yönetilmesinden, spor etkinliklerinin planlanması ve uygulanmasına, şehir planlamasından turizme, ulaşımdan sanayi yatırımlarına kadar hayatın her alanında verilen meteorolojik hizmetlerin koordinasyonu, WMO tarafından yürütülüyor."

Seçildiği Yürütme Konseyi'nin, örgütün icra organı olduğunu belirten Coşkun, "Konseyin görevleri arasında, kongrede alınan kararları uygulamak, WMO programlarının koordinasyonunu sağlamak, bölge birlikleri ve teknik komisyonların tavsiyelerini değerlendirerek karara bağlamak, dönemsel bütçenin uygulanmasını yönetmek ve meteoroloji alanındaki uluslararası işbirliğini geliştirmek yer alıyor." açıklamasında bulundu.