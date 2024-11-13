Meteoroloji, Ege Bölgesi için yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Manisa'nın bugün görülen ve görülecek olan hafif yağış geçişleri ile birlikte yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirildi. Açıklamada, "Yarın öğle saatlerinde Kuzey Ege kıyılarından başlayacak yağışlar, Çanakkale ve Balıkesir'de 16 Kasım Cumartesi sabah saatlerine, İzmir, Aydın ve Manisa'da ise 16 kasım gece saatlerine kadar etkili olacak. Cuma günü yağış nedeniyle azalmaya başlayan sıcaklıklar, cumartesi günü kuzeyli kuvvetli rüzgarla birlikte daha da düşecek. Uzun süren yağışsız bir dönem sonrasında beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezimizin meteorolojik uyarılarının takip edilmesi gerekmektedir" denildi. Açıklamada ayrıca olası sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış esnasında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel