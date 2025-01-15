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Meteoroloji'den Zorlu Hava Şartları Uyarısı

Meteoroloji'den Zorlu Hava Şartları Uyarısı
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Bugün Trakya, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetli yağışlar meydana gelebilir. Rüzgarın da etkisiyle hava koşullarında olumsuzluklar yaşanabilir.

(ANKARA) - Bugün Trakya, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Giresun, Trabzon, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli esmesi bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ile buzlanma ve don hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.

Hava sıcaklığı Ankara'da en yüksek 8, en düşük 4; İstanbul'da en yüksek en yüksek 7, en düşük 5; İzmir'de en yüksek 13, en düşük 8 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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