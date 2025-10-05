Haberler

Meteoroloji'den Yağmur ve Sağanak Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış, diğer bölgelerde ise az bulutlu hava beklediklerini duyurdu. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olması öngörülüyor.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçmesinin beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, İstanbul, Sakarya, Bursa, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Rize çevreleri, Ordu'nun, Giresun'un ve Trabzon'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor. Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın da genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bugün için güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

BÖLGELERDE HAVA

Bölgelerdeki hava durumuna bakıldığında; Marmara Bölgesi'nin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Sakarya ve Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege Bölgesi'nin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz Bölgesi'nin parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Zonguldak ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgelerinin parçalı ve çok bulutlu, Samsun ve Rize çevreleri, Ordu'nun, Giresun'un ve Trabzon'un iç kesimleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
