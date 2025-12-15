Haberler

Meteoroloji Uyardı: Batı Karadeniz'in Yükseklerinde Tipi Bekleniyor

Marmara, İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'de yağış bekleniyor. Batı Karadeniz'de tipi etkili olurken, buzlanma ve dona karşı yurttaşlar uyarıldı.

(ANKARA) - Marmara, İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz'de yağış bekleniyor. Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer tipi beklendiğinden buzlanma ve dona karşı yurttaşların dikkatli olmaları isteniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından bulunulan tahminlere göre, bugün Marmara, İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz yağışlı geçecek. Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars ve Bitlis çevrelerinde ise sağanak bekleniyor.

Batı Karadeniz bölgesinde şiddetli sağanak beklenirken, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde yağışlar hakim olacak.

Batı Karadeniz'in yükseklerinde ise kuvvetli rüzgarla birlikte tipi bekleniyor. Bu sebeple yurttaşların buzlanma ve dona karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde gece saatlerinden itibaren yoğun pus ve sisin hakim olması; Akdeniz'in iç kesimlerinde ise rüzgarın kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esmesi bekleniyor.

