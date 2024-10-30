Meteoroloji'den Yağış Uyarısı: Marmara ve Batı Karadeniz İçin Sağanak Bekleniyor

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre, bugün Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 18, en düşük 3; İstanbul'da en yüksek 18, en düşük 13; İzmir'de en yüksek 23, en düşük 13 derece olacak.