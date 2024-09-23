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Meteoroloji'den Yağış Uyarısı: Bugün Hava Durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz kıyıları ile Sakarya ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış beklediğini duyurdu. Ülkenin çeşitli bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Karadeniz kıyıları ile Sakarya ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Eskişehir'in kuzey kesimi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 18, en düşük 11; İstanbul'da en yüksek 25, en düşük 18; İzmir'de en yüksek 29, en düşük 18 derece olacak.

Meteoroloji'den Yağış Uyarısı: Bugün Hava Durumu
Kaynak: ANKA / Güncel

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