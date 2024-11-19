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Meteoroloji'den Yağış Uyarısı: Birçok İl için Hava Durumu

Meteoroloji'den Yağış Uyarısı: Birçok İl için Hava Durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Kastamonu, Hatay, Antalya ve Mersin'de yağış beklediğini açıkladı. Hava sıcaklıkları Ankara'da 11, İstanbul'da 14, İzmir'de ise 17 derece olacak.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Kastamonu, Hatay, Antalya ve Mersin'de bugün yağış bekleniyor.

MGM'nin verilerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Kastamonu, Hatay çevreleri, Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 11, en düşük 5; İstanbul'da en yüksek 14, en düşük 7; İzmir'de en yüksek 17, en düşük 10 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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