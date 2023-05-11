Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun Doğusu, Doğu Anadolu'nun Batısı, Kahramanmaraş, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç Kesimleri ve Konya'da yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il ve bölge için yağış uyarısı yaptı. Bölgelere göre yapılan uyarılar şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 12.05.2023 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Kahramanmaraş, Adıyaman'ın kuzeyi, Malatya, Elazığ ve Tunceli'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 12.05.2023 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Afyon, Uşak, Denizli'nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleri ile batı kesimleri başta olmak üzere Konya'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."