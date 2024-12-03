Meteoroloji'den Ülke Genelinde Yağış Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre, Mersin ve Adana'da yağış; Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de karla karışık yağmur ve kar yağışı; Antalya, Muğla ve Isparta ile Burdur'da ise kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara, Ege (İzmir ve Manisa hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Mersin, Adana, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Antalya, Muğla ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklığı Ankara'da en yüksek 10, en düşük 0; İstanbul'da en yüksek 11, en düşük 9; İzmir'de en yüksek 16, en düşük 9 derece olacak.