Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Kırklareli'nin doğusunda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, zamanla bölge genelinde yarın, akşam saatlerine kadar kuzeydoğu yönünden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat) ile birlikte etkili olmasının beklendiği bildirildi. Yağışın, Kırklareli genelinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Edirne'nin doğusu ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Tahmin edilen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.