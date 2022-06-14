Keşan'da yağmur, hayatı olumsuz etkiledi (2)
Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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METEROLOJİ'DEN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISIMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
METEROLOJİ'DEN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Açıklamaya göre, Trakya'da devam eden yağışların gelecek 3 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce Trakya'da devam eden gök gürültülü yağışların, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde (Muratlı, Hayrabolu, Süleymanpaşa, Malkara, Şarköy) yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel