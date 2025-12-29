Meteorolojiden Diyarbakır'da ve çevre iller için hava sıcaklığının düşeceği uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünce, Diyarbakır, Şırnak, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Mardin'de hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Diyarbakır, Şırnak, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Mardin için halen mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, 4 Ocak 2026 tarihine kadar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

"Bu süreçte, özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara ve hava ulaşımında aksamalar yaşanabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülmektedir." ifadelerine yer verilen açıklamada, bölge illerinde en düşük sıcaklıklara ilişkin şu bilgi kaydedildi:

"4 Ocak 2026'da Diyarbakır'da sıcaklığın sıfırın altında 20, Batman'da sıfırın altında 17, Siirt'te sıfırın altında 12, Şırnak'ta sıfırın altında 10, Mardin'de sıfırın altında 9, Şanlıurfa'da ise sıfırın altında 6 derece olması bekleniyor."