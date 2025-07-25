Meteoroloji'den Sıcak Hava Uyarısı

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacağını ve 11.00-16.00 saatlerinde dışarıda bulunulmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi beklenen Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan'da 11.00-16.00 saatlerinde açık alanda bulunulmaması konusunda uyardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların, 27 Temmuz Pazar gününden itibaren etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan'da 4 ila 8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yüksek hava sıcaklıklarının 2 Ağustos Cumartesi gününden itibaren azalacağı öngörülüyor.

Erzurum'da 27 Temmuz ila 2 Ağustos tarihlerinde en yüksek hava sıcaklığının 34 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere günün en sıcak saatleri 11.00-16.00'da açık alanda bulunulmaması konusunda dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
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