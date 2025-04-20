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Meteoroloji'den Sağanak Yağış ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

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Bilecik, Ankara, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Sinop, Erzincan, Van, Kütahya, Eskişehir, Erzurum ve Kastamonu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgarın kuvvetli eseceği ve pus ile toz taşınımı olabileceği uyarısı yapıldı.

(ANKARA) - Bilecik, Ankara, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Sinop, Erzincan, Van, Kütahya, Eskişehir, Erzurum ve Kastamonu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) hava tahmin raporuna göre Bilecik, Ankara, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Sinop, Erzincan ve Van çevreleri ile Kütahya'nın, Eskişehir'in, Erzurum'un kuzey, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise toz taşınımı bekleniyor.

Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve toz taşınımının neden olabileceği olumsuzluklara karşı yurttaşların dikkatli olmaları isteniyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 21, en düşük 7; İstanbul'da en yüksek 17, en düşük 9; İzmir'de en yüksek 24, en düşük 13 derece olacak.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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