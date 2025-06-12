Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı

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Afyonkarahisar, Denizli, Antalya, Ankara ve Eskişehir'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Afyonkarahisar, Denizli, Antalya, Ankara ve Eskişehir'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı ve Eskişehir'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 33, en düşük 18; İstanbul'da en yüksek 30, en düşük 19; İzmir'de en yüksek 36, en düşük 22 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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