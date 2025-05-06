Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında ise yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 25, en düşük 10; İstanbul'da en yüksek 25, en düşük 15; İzmir'de en yüksek 30, en düşük 15 derece olacak.