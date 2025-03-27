Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Çanakkale, Balıkesir, Kahramanmaraş, Rize ve Artvin'de sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı hava tahmin raporuna göre, Trakya, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyıları, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MGM, yurdun iç ve batı kesimlerinde toz taşınımı beklendiğini, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi.

MGM, toz taşınımı, çığ ve buzlanmanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 25, en düşük 10; İstanbul'da en yüksek 22, en düşük 12; İzmir'de en yüksek 26, en düşük 14 derece olacak.