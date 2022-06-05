Trakya için gök gürültülü sağanak uyarısı - Haberler

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Trakya için gök gürültülü sağanak uyarısı

AA - Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Trakya için gök gürültülü sağanak uyarısı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın, kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

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