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Meteoroloji'den Sağanak ve Gök Gürültülü Yağış Uyarısı

Meteoroloji'den Sağanak ve Gök Gürültülü Yağış Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Giresun başta olmak üzere Sakarya, İzmir, Samsun, Amasya, Çorum ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Batı Karadeniz kıyılarında da sağanak yağışlar görülecek.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Giresun'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış; Sakarya, İzmir, Samsun, Amasya, Çorum ve Osmaniye çevreleri ile Hatay ve Adana'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, İzmir, Samsun, Amasya, Çorum ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın ve Adana'nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise batı kesimlerde 2-4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı Ankara'da en yüksek 15, en düşük 6; İstanbul'da en yüksek 14, en düşük 12; İzmir'de en yüksek 19, en düşük 13 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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