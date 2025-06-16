Meteoroloji'den Sağanak Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Mersin, Bolu, Kastamonu, Karabük, Sinop, Artvin, Ağrı, Iğdır ve Van'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava tahmin raporuna göre, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin, Bolu, Kastamonu, Karabük, Sinop, Artvin, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

MGM, rüzgarın genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak eseceğini bildirdi.

Kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Hava sıcaklıkları, Ankara'da en yüksek 25, en düşük 12; İstanbul'da en yüksek 27, en düşük 17; İzmir'de en yüksek 33, en düşük 19 derece olacak.