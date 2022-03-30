Meteoroloji'den Marmara ve Trakya için 'fırtına' uyarısı (2) - Haberler

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Meteoroloji'den Marmara ve Trakya için 'fırtına' uyarısı (2)

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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Meteoroloji'den Marmara ve Trakya için 'fırtına' uyarısı (2)

'TOZ TAŞINIMI' UYARISIMGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasında; yapılan son değerlendirmelere göre yarın ve cuma günü Marmara Bölgesi'nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) toz taşınımının beklendiği kaydedildi.

İSTANBUL (DHA) - 'TOZ TAŞINIMI' UYARISI

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasında; yapılan son değerlendirmelere göre yarın ve cuma günü Marmara Bölgesi'nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) toz taşınımının beklendiği kaydedildi. Halen Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile birlikte bölgede özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımı görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi. Yetkililer, toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımlayacağı uyarı ve hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesini istedi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi, İstanbul, Yalova, Güncel, Haberler

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