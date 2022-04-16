Meteoroloji'den Marmara için 'toz taşınımı' uyarısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meteoroloji'den Marmara için 'toz taşınımı' uyarısı

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
 - Güncelleme:
Meteoroloji'den Marmara için 'toz taşınımı' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için yarın Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğini duyurdu.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için yarın Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğini duyurdu. 

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasında; yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Marmara Bölgesi'nde toz taşınımının beklendiği kaydedildi. Yetkililer, toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi, Meteoroloji, Afrika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title