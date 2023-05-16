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Meteoroloji'den Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji'den Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Güncel Haberler

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, Marmara Bölgesi için bu geceden itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, Marmara Bölgesi için bu geceden itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;

Marmara Bölgesi'nde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği bildirildi. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Marmara Bölgesi İstanbul Güncel Haberler

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