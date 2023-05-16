Meteoroloji'den Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, Marmara Bölgesi için bu geceden itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, Marmara Bölgesi için bu geceden itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;