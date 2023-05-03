METEOROLOJİ'DEN MARMARA İÇİN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce (MGM) Marmara Bölgesi için yarın kuvvetli yağış uyarısı yapıldı, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Edirne'nin Keşan ilçesinde ise öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; gök gürültülü sağanak yağışların yarın Marmara Bölgesi genelinde (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

KEŞAN'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Öte yandan Edirne'nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 20 derece olduğu Keşan'da, öğle saatlerinde yağmur bastırdı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına ve pasaj girişlerine sığındı. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.