Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olacağını ve Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldığını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

BİRÇOK İLDE RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Mersin'in batı ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Rüzgarın da Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Mersin'in batı ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
