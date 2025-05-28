Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve diğer illerde yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Ayrıca rüzgarın doğu bölgelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor. Vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Malatya, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Ardahan, Kars, Artvin ve  Erzurum'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un kuzeyi, Antalya'nın iç kesimleri, Balıkesir'in doğusu, Bursa'nın güneyi, Sakarya çevreleri, Malatya çevreleri ve Van'ın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Yağışların; Adana ve Mersin'in kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Hatay'ın kuzey ilçeleri, Sivas'ın güneyi, Malatya'nın kuzey ve batısı, Kayseri ve Niğde'nin güney ve doğusu ile Aksaray ve Nevşehir çevreleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Artvin'in iç kesimleri ile Erzurum'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan, rüzgarın; doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak esmesi tahmin ediliyor.

MGM, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 24, en düşük 10; İstanbul'da en yüksek 22, en düşük 13; İzmir'de en yüksek 28, en düşük 15 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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